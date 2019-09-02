Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Burdur'un Yeşilova ilçesinde yer alan Salda Gölü'nü gezdi, burada yürütülen proje kapsamında bilgi aldı.

Emine Erdoğan, Salda Gölü'nü çok beğendiğini ifade ederek, "Herkesin gelip görmesini tavsiye ediyorum." dedi.

"Ben mutmain oldum, halkımızın da olmasını tavsiye ederim"

Yapılan çalışmaları yerinde gören ve Bakan Kurum'dan bilgi alan Erdoğan şöyle konuştu:

"Gerçekten gördüm ve mutmain de oldum. Bütün halkımızın da mutmain olmasını tavsiye ediyorum. Sayın bakanımız, 'Halkımız buraya geldiği zaman arabalarını gölün kenarına kadar çekmeyecekler. İhtiyaçlarını giderebilecekleri, yemek yiyebilecekleri belki ufak bir restoran, duş alabilecekleri ama zarar vermeyen basit yerler olacak' dedi."

Erdoğan, beraberindeki çevre gönüllüleriyle birlikte yürütülen projeler hakkında bilgi aldı.

"Konunun takipçisi olacağım"

Bakanlığın göl ve çevresinin korunmasıyla ilgili çalışmalarını yakından takip eden Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Salda Gölü'nün Türkiye'nin nadide güzellikleri arasında yer aldığını belirterek, "Bakanlığımızın bölgeyi geçmişteki hoyrat kullanımından korumak için samimi bir gayret içinde olduğuna inanıyorum. Milletimizin ortak hassasiyetlerinin gözetilmesi için ben de konunun takipçisi olacağım." ifadelerini kullanmıştı.

Bunun üzerine Bakan Kurum, projeyi yerinde incelemeye davet etmiş, Emine Erdoğan da sosyal medya hesabı üzerinden, "Memnuniyetle, ilk fırsatta çevre dostlarıyla birlikte geleceğim." cevabını vermişti.

Kaynak: TRT Haber