Bakan Pakdemirli, muhalefetin orman yangınlarına müdahale konusundaki eleştirileriyle ilgili konuştu:

"Ağacı ve orman yangınlarını konuşurken ne yazık ki ağır eleştirildiğimizi söyleyeceğim. Bu kadar ağır eleştiri altındayken, İzmir ve Türkiye genelindeki siyasetçilerimiz bizi 'ormana yetersiz müdahale olduğunu' söyleyerek eleştirirken, yangınları üstlenen PKK'ya bir laf söylemelerini, lanetlemelerini bekliyorduk ama olmadı. Herhalde bundan sonra olacaktır."

Kuru üzümde fiyat belli oldu, alımlar yakın zamanda başlayacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kuru üzümde alım fiyatını da açıkladı.

Bakan Pakdemirli, "Hem TMO olarak hem Tariş olarak 2019 yılı kuru üzüm fiyatımız 9 numara için 10 liradır. Kuru üzüm üreticilerimizin emeklerinin karşılıklarını korumak için en kısa zaman aralığında alımlara başlıyoruz." dedi.

Kaynak: AA