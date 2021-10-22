İlk orta ve lise eğitiminin ardından dereceyle girdiği Trakya Üniversitesi matematik bölümünden dereceyle mezun olan Sema Sığınç (53), öğretmenlik yaparken aynı üniversitenin makine mühendisliği bölümünü de dereceyle kazandı.

Öğretmenliğe devam ederken 5 yıllık mühendislik bölümünü 3 yılda 3'üncülükle bitiren Sığınç, staj döneminde makine mühendisliğinin ilgisini çekmediğini fark ederek bu mesleğe yönelmedi.

Anadolu Üniversitesi adalet bölümünü de okuyan Sema Sığınç, hukuk eğitimi için İstanbul'a tayin istedi. Dikey geçiş sınavıyla tam burslu kazandığı Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni başarıyla tamamlayan Sığınç, geçen yıl haziran ayında emekli olduktan sonra avukatlık stajına başladı. Sığınç, stajını tamamladıktan sonra hafta başında yeminini ederek Edirne Barosu avukatı olarak ruhsatını aldı.

Sığınç, çalışmayı ve zamanını dolu dolu geçirmeyi çok sevdiğini, zorlanmadan başarılı bir şekilde diplomalarını aldığını söyledi. Sağlığın ve adaletin insan hayatı için önemini fark edince avukat olmaya karar verdiğini ifade eden Sema Sığınç, şunları kaydetti:

"Çok önemli olduğunu düşündüğüm için hukuk fakültesini okumaya karar verdim 30 yıllık öğretmenlikten sonra. Öğrencilerim ve genç meslektaşlarım yüreklendiriyorlar beni. Hukuk fakültesini bitirince sosyal medyada paylaşım yapmıştım. Birçok öğrencimden, 'Siz bize örneksiniz, siz bizim gibi gençlere yol açıyorsunuz, sizi kendimize örnek alıyoruz' gibi yazılı dönüşler oldu bana. Yemin törenime yetiştirdiğim avukat öğrencilerim bana sürpriz yaparak katıldılar. Hepsi de destek oluyorlar".

Sığınç, eğitimin yaşı olmadığını, gençlerin de ellerindeki imkanları kullanmaları gerektiğini belirtti. Gençlerin son dönemde sosyal medya ve televizyon bağımlılığının fazla olduğunu ifade etti.

Bu mesleği başarabileceğime inanıyorum diyen Sema Sığınç Avukatlık mesleğine başlayacağı için heyecanlı olduğunu söylerek "30 yıl kamu görevlisi olarak çalıştığım için biraz daha tecrübeli başlayacağımı düşünüyorum bu mesleğe. Kamudan gelmemin verdiği avantajla gerçekten de başarılı hissetim kendimi bu okulda okurken. Bu mesleği başarabileceğime inanıyorum. Çalışacağım, çok fazla okuyup araştıracağım" değerlendirmesinde bulundu.