Haber Giriş: 22 Ekim 2021 Cuma 11:41Son Güncelleme: Kaynak: İHA
3 kişi ezilmekten son anda kurtuldu
Esenyurt'ta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, caddedeki bir iş yerinin duvarına çarptıktan sonra devrildi. Üç kişinin ezilmekten son anda kurtulduğu kaza kameraya yansıdı.
İstanbul Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç kaldırıma çaptı. O sırada kaldırımda yürüyen 3 yaya, aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Kazanın etkisiyle devrilen araç, ilk önce cadde üzerinde bulunan bir iş yerinin duvarına sonra yolda duran bir motosikletin üzerine düştü. Araçta sıkışan sürücü, vatandaşların yardımı ile araçtan çıkarılırken ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi.
Kazada şans eseri kimse yaralanmazken, sürücü ifadesi alınmak için polis merkezine götürüldü. Yaşanan kaza anları ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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