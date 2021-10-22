İstanbul Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç kaldırıma çaptı. O sırada kaldırımda yürüyen 3 yaya, aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Kazanın etkisiyle devrilen araç, ilk önce cadde üzerinde bulunan bir iş yerinin duvarına sonra yolda duran bir motosikletin üzerine düştü. Araçta sıkışan sürücü, vatandaşların yardımı ile araçtan çıkarılırken ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi.

Kazada şans eseri kimse yaralanmazken, sürücü ifadesi alınmak için polis merkezine götürüldü. Yaşanan kaza anları ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.