Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde hastaneye giden Ruhan Y.'nin içinde olduğu otomobil seyir halindeyken alev aldı. Son anda kendini dışarı atan sürücünün, kullanılamaz hale gelen aracı hastaneye gitmek için emanet aldığı öğrenildi.

Yakınlarından emanet aldığı otomobille hastaneye gitmek için yola çıkan Ruhan Y., alevlerin kapladığı aracı kendi çabalarıyla söndüremeyince itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, zaman zaman patlamaların yaşandığı araçtaki yangını söndürdü.

Büyük oranda yanan araç kullanılamaz hale dönerken, polis ekipleri yangın hakkında inceleme başlattı.