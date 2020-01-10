Elazığ İl Emniyet Müdürlüğünce, il merkezinde bir işyeri önünde park halinde bulunan bir aracın camını kırarak içindeki eşyaları çalan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; söz konusu hırsızlık olayında yaklaşık piyasa değerleri 8 bin 200 lira olan 1 adet bilgisayar ile 7 adet cep telefonunu çaldığı belirlenen şahıslardan H.Ç. ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı.

Çalıntı telefonlardan birinin de ele geçirildiği şahıs, tamamlanan işlemlerinin ardından mahkeme kararıyla tutuklandı.

Ayrıca H.Ç. ile birlikte hareket eden diğer şüphelilerinde tespit ve yakalama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: TRT Haber