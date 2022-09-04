Haber Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar 02:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elazığ'da minibüs otomobile çarptı: 3 yaralı
[Fotograf: AA]
Elazığ'da minibüsün otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Bilal Ç. idaresindeki minibüs, Zübeyde Hanım Caddesi Aspirin Kavşağı'nda Zeynel U. yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Bilal Ç. sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılırken, hafif yaralanan 2 kişiye ambulansta müdahale edildi.
Etiketler: Elazığ Trafik Kazası
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