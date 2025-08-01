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Türkiye
TRT Haber 01.08.2025 10:43

Elazığ'da maden ocağında göçük

Elazığ'ın Palu ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi.

Elazığ'da maden ocağında göçük
[AA-Arşiv]

Elazığ’ın Palu ilçesinde faaliyet gösteren bir madencilik işletmesinde sabah saat 09.54’te göçük meydana geldi. Olayın ardından Elazığ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine sevk edildi.

Bir işçi madende mahsur kaldı

Yapılan açıklamaya göre kurtarma çalışmaları için toplam 17 personel ve 4 araç görevlendirildi.

Ekiplerin olay yerinde arama kurtarma çalışmaları sürerken, mahsur kalan işçiye ulaşılması için yoğun çaba gösteriliyor.

İlk belirlemelere göre göçük altında kaldığı değerlendirilen işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu'nun  TRT Haber'e yaptığı açıklamada, "Göçükten 3 işçimiz kurtuluyor, 1 işçinin içerde mahsur kaldığı bilgisi var, maden ocağında işçimizi kurtarma çalışması sürüyor" dedi.

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