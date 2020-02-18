Elazığ'da 24 Ocak'ta yaşanan deprem felaketinin ardından tesislerini depremzedelerin hizmetine açan Gençlik ve Spor Bakanlığından bu kez üniversite öğrencilerine yönelik bir adım geldi.

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Twitter hesabından, "Yaşanan deprem felaketinden dolayı yarıyıl tatili uzatılan Elazığ'da Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğümüze bağlı yurtlarda kalan öğrencilerimizden şubat ayı yurt ücreti alınmayacaktır. Bu karar öncesinde yurt ücretini ödeyen öğrencilerimizin paraları ise iade edilecektir" paylaşımını yaptı.

Bakan Kasapoğlu'nun talimatıyla başlatılan uygulamadan yaklaşık 9 bin öğrenci yararlanacak.

Elazığ'da 24 Ocak'ta yaşanan deprem felaketi nedeniyle Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Diş Hekimliği Fakültesi haricinde sömestir tatili 24 Şubat'a kadar uzatılmıştı.