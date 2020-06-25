Haber Giriş: Kaynak: AA
Elazığ'da 18 bin 550 kök Hint keneviri ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA]
Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 42 kilogram esrar ile 18 bin 550 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Yurt genelinde uyuşturucu operasyonları ekipler tarafından aralıksız sürüyor.
Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Naldöken köyünün Elazığ-Diyarbakır sınırı yakınlarında araziye yasa dışı Hint keneviri ekimi yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
[Fotoğraf: DHA]
Operasyon kapsamında bölgede arazi taraması yapan ekipler, ağaçların arasına gizlenmiş 42 kilogram esrar ile dere yatağına ekili 18 bin 550 kök Hint keneviri ele geçirdi.
Zanlı olduğu tespit edilen A.B. ve E.B. adreslerinde yakalandı.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: elazığ haber uyuşturucu operasyonuSon Güncelleme: 25 Haziran 2020 Perşembe 10:07
Son Haberler
- 10:32
- 10:23
- 10:17
- 10:12
- 10:25
Sıradaki Haber
Bursa'da selde kaybolan genç kızı arama çalışmaları sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz