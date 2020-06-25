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Bursa'da selde kaybolan genç kızı arama çalışmaları sürüyor
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen selde kaybolan Derya Bilen'i arama çalışmaları sürüyor.
Kayacık Mahallesi'ndeki bağ evinde sele kapılan 17 yaşındaki Derya Bilen'i arama çalışmaları 4'üncü gününde. Günün ağarmasıyla timler çalışmaya başladı.
Aramalar bağ evinin 2 kilometre uzağındaki su birikintisinde yoğunlaştı. Selde oluşan göletin suyu tahliye edildikten sonra, tabanda tarama yapılacak. Sık ormanlık arazide de çalışmalar sürüyor.
AFAD ekiplerine, özel eğitimli köpekler ve termal kameralı dronlarla destek sağlanıyor.
Kayıp genç kız ile birlikte sele kapılan Bilen ailesinden 4 kişi hayatını kaybetmişti.
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