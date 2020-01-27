Elazığ Valiliğinden gazeteci Serdar Akinan hakkında suç duyurusu
Haber Giriş: Kaynak: AA
Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, gazeteci Serdar Akinan hakkında suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.
[Fotoğraf: AA]
Elazığ Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Enkazda kalan insanları kurtarmak için canları pahasına çalışan kurtarma ekiplerinin morallerini bozmak için yaptığı insanlık dışı yalan haberi sebebiyle, Elazığ Valiliğimizce Serdar Akinan hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.
Etiketler: Elazığ depremi Serdar Akinan Elazığ ValiliğiSon Güncelleme: 27 Ocak 2020 Pazartesi 08:47