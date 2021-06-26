Haber Giriş: 26 Haziran 2021 Cumartesi 01:46Son Güncelleme: Kaynak: AA-İHA
Elazığ Valiliği: Depremden 4 köy kısmen etkilendi
[Fotoğraf: İHA]
Elazığ Valiliği, Bingöl'ün Kiğı ilçesi merkezli depremden Karakoçan ilçesinde 4 köyün kısmen etkilendiğini açıkladı.
Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 21.28'de 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Deprem, Bingöl merkez ve ilçelerinin yanı sıra komşu iller Elazığ, Tunceli ile Muş başta olmak üzere birçok noktadan da hissedildi.
[Fotoğraf: İHA]
Valilikten yapılan açıklamada, Bingöl'de meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremde Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Kuşbayırı, Çelebi, Yeşilbelen, Sarıhan ve Çan köylerinin kısmen etkilendiği belirtildi.
Açıklamada "Herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmamıştır" bilgisi paylaşıldı.
Etiketler: Deprem
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