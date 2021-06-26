Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 21.28'de 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem, Bingöl merkez ve ilçelerinin yanı sıra komşu iller Elazığ, Tunceli ile Muş başta olmak üzere birçok noktadan da hissedildi.

[Fotoğraf: İHA]

Valilikten yapılan açıklamada, Bingöl'de meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremde Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Kuşbayırı, Çelebi, Yeşilbelen, Sarıhan ve Çan köylerinin kısmen etkilendiği belirtildi.

Açıklamada "Herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmamıştır" bilgisi paylaşıldı.