Haber Giriş: 26 Haziran 2021 Cumartesi 01:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aksaray'da otobüs ile minibüs çarpıştı: 12 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Aksaray'da otobüs ile minibüsün çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Ersin Artık yönetimindeki yolcu otobüsü ile Şahin Ertuğrul yönetimindeki temizlik malzemesi yüklü minibüs, Aksaray-Nevşehir Karayolu Ihlara Bulvarı Nakkaş Kavşağı'nda çarpıştı.
Olay yerine sağlık, polis, UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: DHA]
Kazada, otobüs şoförü Artık ile otobüsteki 11 yolcu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
[Fotoğraf: DHA]
Etiketler: Trafik Kazası
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