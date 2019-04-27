İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD) hazırlanan "Maden İlçesi Camiikebir Mahallesi'ndeki Aktif ve Olası Heyelan Alanlarının Jeolojik-Jeoteknik Değerlendirme Raporu"na istinaden bakanlığın talimatları doğrultusunda heyelan riski bulunan afete maruz alanlardaki 278 konut ve 232 iş yeri için tahliye kararının ardından binaların boşaltılmasına yönelik hazırlıklar yapılıyor.

Heyelan dolayısıyla ilçe girişindeki eski köprü tamamen tahrip olurken, yeni köprünün ise ayaklarında çatlak oluştu. Kaymakamlık binası başta olmak üzere bölgede bulunan resmi binalar da boşaltıldı.

İlçe dışına taşınmak istemediklerini dile getiren mahalle sakini Erdal Şahin, "Maden'de kalmak istiyoruz. Tahliyenin pazartesi günü yapılması düşünülüyor." dedi.

Berber Mehmet Hanifi Tunç de kaymakamlığın uyarısı dolayısıyla riskli ev ve iş yerinin boşaltılması kararı alındığını öğrendiğini söyledi.

"Bölgede kayma devam ediyor"

Esnaf Musa Atak fabrikanın son 3 yılda döktüğü molozlar nedeniyle mahallede toprak kaymasının başladığını iddia etti.

Bu yıl yağışların fazla olmasından dolayı toprak kaymasının daha da artığını ve bu nedenle bazı binaların oturulmayacak hale geldiğini belirten Atak, şöyle konuştu:

"Maden'in girişinde bulunan köprünün ayakları hasar görmüş. Dükkanımın duvarında ve kolonunda çatlaklar meydana geldi. Söz konusu bölgede kayma devam ediyor. Bir ay öncesinde gördüğüm çatlaklıkların daha da açıldığını görüyorum. İnsanlar gece heyelan korkusuyla yatıyor. Çok büyük risk var."

Kamu binaları da tahliye edildi

Elazığ Valiliği'nin dün yaptığı yazılı açıklamada, AFAD'ın söz konusu mahalle için hazırladığı rapora istinaden bakanlığın talimatları doğrultusunda heyelan riski bulunan alanda kalan 278 konut ve 232 iş yerinin tahliyesine karar verildiği belirtilerek, şöyle denilmişti:

"Tahliye edilen vatandaşlara barınma yeri temini ve kira yardımı gerçekleştirildi. Bunun yanı sıra afete maruz bölgede kalan ilçe kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, belediye lojman ve iş yerleri ile kamuya ait diğer binaların tahliyesi ivedilikle tedbir amaçlı yapılmıştır. Bu konudaki çalışmalar İçişleri Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda valiliğimizce hassasiyetle yürütülmektedir."

Kaynak: AA