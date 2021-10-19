Turgutlu ilçesi Yıldırım Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde, zeytinyağı işletmesi bulunan Bilal Elmas'a, sattığı ürünleri müşterilerine göndermek üzere bir firmaya ait kargo çalışanı geldi.

Elmas'ın iş yerinin önüne kapalı kasa minibüsünü park edip, el frenini çekmeyi unutan kargo çalışanı, ürünleri teslim almak için içeri girdi. Elmas ve kargo çalışanı sohbet ederken minibüs geriye doğru hareket etti.

Yoldan traktör ve motosiklet geçiyordu

Durumu fark eden Elmas ve kargo çalışanı araca doğru koştu. Elmas, aracın içine atlayarak, el frenini çekip durdurdu.

Bu sırada aracın arkasından traktör ve motosikletin geçtiği görülürken, o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.