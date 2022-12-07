Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba 13:30Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldular
Elazığ’da 18 yaşından küçük sürücünün kullandığı hafif ticari araç, önce otomobil ve motosiklete, ardından bir dükkana çarparak durabildi. Dükkan çalışanlardan birinin yaralandığı, tezgah önünde bulunan biri çocuk üç kişinin ise ölümden döndüğü kaza, kameralara yansıdı.
Elazığ'da 18 yaşından küçük sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç önce otomobile çarptı ardından park halindeki motosiklete çarptı.
Hızını alamayarak savrulan araç, ardından bir dükkana çarptı. Kazada 16 yaşındaki tezgahtar Muhammed Emin Çetin yaralanırken, sürücü olay yerinden kaçtı.
Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavisi tamamlanan Çetin, daha sonra işinin başına döndü.
Etiketler: Elazığ Trafik Kazası
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