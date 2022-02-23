Haber Giriş: 23 Şubat 2022 Çarşamba 14:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ehliyet sınavına kopyayla girmeye çalışan kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın İskenderun ilçesinde ehliyet sınavına kamera ve kulaklıkla girmeye çalışan sürücü adayı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binasında yapılan sürücü belgesi sınavına girenlerin rutin üst arama kontrollerini gerçekleştirdi.
Ekipler, sürücü adaylarından A.E'nin üzerinde, kopya düzeneği olarak hazırlanan kulaklık, kamera, internet sağlayıcı WiFi cihazı ve SIM kart ele geçirdi.
Şüpheli gözaltına alındı.
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