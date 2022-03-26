Olay, merkez Şehitkamil ilçesine bağlı Burak Mahallesi’ndeki e-Sınav Merkezinde 24 Martta meydana geldi.

İddiaya göre, polis ekipleri ehliyet sınavına girmek için e-Sınav merkezine gelen bir kişinin kontrol noktasındaki hareketlerinden şüphelendi.

Ekipler, sürücü adayının üst aramasında cerrahi maskenin ve ayakkabının içine gizlenmiş kamera ile ses cihazı düzeneği ele geçirdi.

Kopya düzeneğine el konuldu, şüpheli gözaltına alındı.