Haber Giriş: 26 Mart 2022 Cumartesi 11:51Son Güncelleme: Kaynak: İHA/AA
Ehliyet sınavına düzenekle giren kişi gözaltına alındı
Gaziantep'te Motorlu Taşıtlar Sınavı'na kamera ve ses cihazıyla girmeye çalışan sürücü adayı gözaltına alındı.
Olay, merkez Şehitkamil ilçesine bağlı Burak Mahallesi’ndeki e-Sınav Merkezinde 24 Martta meydana geldi.
İddiaya göre, polis ekipleri ehliyet sınavına girmek için e-Sınav merkezine gelen bir kişinin kontrol noktasındaki hareketlerinden şüphelendi.
Ekipler, sürücü adayının üst aramasında cerrahi maskenin ve ayakkabının içine gizlenmiş kamera ile ses cihazı düzeneği ele geçirdi.
Kopya düzeneğine el konuldu, şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Ehliyet
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