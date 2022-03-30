"Yedi renkli göl" olarak bilinen, doğal güzelliğiyle çok sayıda ziyaretçi çeken ve son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle su seviyesi düşen Eğirdir Gölü'ne, son yağışlar can suyu oldu.

Eğirdir ve Kovada Gölü Çevre Koruma Birliği Müdürü Süleyman Can, son iki yılda göl suyunda çekilme meydana geldiğini anlattı.

Eğirdir'in daha çok tabandan beslenen bir göl olduğunu vurgulayan Can, dağlardaki karların erimesiyle yükselişin süreceğini öngördüklerini söyledi.

Son yaptıkları ölçümlerde su seviyesinin 915,49 metre olduğunu belirlediklerine dikkat çeken Süleyman Can, "Son 4 aylık dönemde gölün su seviyesinde 56 santimetrelik bir yükselme meydana geldi. Yağan karın faydasını görmeye başladık. Gölün tekrar 916 metre seviyelerine ulaşacağını değerlendiriyoruz." dedi.