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Türkiye
AA 10.02.2025 18:26

Ege'deki depremler için Bodrum'a "mobil siren sistemi" konuşlandırıldı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), Ege Denizi'nde devam eden deprem fırtınasının ardından, olası tsunami ve acil durumlarda uyarılarda bulunmak amacıyla Muğla'ya gönderilen mobil siren sistemi Bodrum ilçesine konuşlandırıldı.

Ege'deki depremler için Bodrum'a "mobil siren sistemi" konuşlandırıldı

AFAD'da önceki gün gerçekleştirilen "Santorini Adası Sismik Aktivite ve Olası Risk Değerlendirme Toplantısı" kapsamında bölgeye sevk edilen mobil siren sistemi, Turgutreis Mahallesi'nde kıyıya yakın bir noktaya konuşlandırılarak faaliyete geçti.

Ege'deki depremler için Bodrum'a "mobil siren sistemi" konuşlandırıldı

Bölgeye farklı illerden AFAD'a bağlı ekipler de geldi. Etrafı şeritle çevrilen ve üzerinde dört hoparlörün bulunduğu sistemle, olası tsunami ve acil durumlarda bölge halkına uyarıda bulunulacağı belirtildi.

Ege'deki depremler için Bodrum'a "mobil siren sistemi" konuşlandırıldı

Mobil siren sistemi montaj işlemlerinin ardından çalışmaya başladı.

Sistem, İzmir'in Seferihisar, Aydın'ın Didim ve Muğla'nın Datça ilçelerinde de kıyıya yakın bölgelere kurulmuştu.

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Muğla Deprem Ege Denizi AFAD
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