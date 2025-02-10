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Türkiye
AA 10.02.2025 15:04

"Ekmek arası" uyuşturucuya 15 yıla kadar hapis istendi

Adana'da, gözaltındaki arkadaşına döner ekmeği arasına gizlediği uyuşturucuyu götürdüğü iddia edilen sanık hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

"Ekmek arası" uyuşturucuya 15 yıla kadar hapis istendi

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuksuz sanık Y.Ç. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Sanık hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, 7 Haziran 2024'te sanık Y.Ç'nin, farklı bir suçtan Köprübaşı Polis Merkezi'nde gözaltında bulunan arkadaşı M.U'ya yemek götürme bahanesiyle döner ekmeği arasına uyuşturucu götürdüğü belirtildi.

Merkezde görevli polislerce yapılan aramada, ekmek arasında 2 uyuşturucu hap bulunduğu bildirilen iddianamede, Y.Ç'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamedeki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

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