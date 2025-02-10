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Türkiye
TRT Haber 10.02.2025 12:01

Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı

Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda bulunan 6 ilde yarın beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle "sarı"' kodlu uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yarın ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu (Konya ve Karaman hariç), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Çanakkale'nin, Tekirdağ'ın ve Kırklareli'nin doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Sabah saatlerinden itibaren Amasya ve Kayseri çevreleri ile Samsun'un iç kesimleri, Yozgat'ın doğu, Tokat ve Sivas'ın batı ilçelerinde görülecek kar yağışlarının yerel kuvvetli (5-10 cm) olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı

Öte yandan yoğun kar yağışı beklenen Amasya, Kayseri, Samsun, Sivas, Tokat ve Yozgat için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

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