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Türkiye
AA 10.02.2025 17:00

Çorum'da vinç sepetinin düşmesi sonucu 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı

Çorum'da hastane inşaatında vinç sepetinin düşmesi sonucu 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı.

Çorum'da vinç sepetinin düşmesi sonucu 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı

Çorum Devlet Hastanesi inşaatında işçiler Davut Uysal (60) ile Bilal Y'nin (34) içinde bulunduğu vinç sepeti, halatın kopması sonucu üçüncü kat seviyesinden yere düştü.

Sepetin düştüğünü gören işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan 2 işçi, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Davut Uysal, müdahalelere rağmen kurtarılamadı, Bilal Y'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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Çorum İş Kazaları
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