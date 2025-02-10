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Türkiye
AA 10.02.2025 18:20

Gazeteciyi darbettikleri iddiasıyla 2 sanık hakkında dava açıldı

Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü'nün tutuklanmasına ilişkin haber yapmak üzere adliyede bulunan gazeteciyi darbettikleri ileri sürülen 2 sanık hakkında 6'şar yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Gazeteciyi darbettikleri iddiasıyla 2 sanık hakkında dava açıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, 10 Haziran 2024'te gazeteci A.F.G'nin Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü'nün Şanlıurfa'da karantinada bulunan 35 köpeğin Ankara'ya getirilmesiyle ilgili tutuklanmasına ilişkin haber yapmak için adliyede olduğu aktarıldı.

A.F.G'nin, Özgünlü'nün tutuklanmasının ardından adliyenin otoparkından çıkış görüntüsünü çektiği sırada sanıklar Fulya Törün ile Nuray Akyol'un gazeteciye küfür ederek darbettikleri ve mağdurun kıyafetini yırttıkları belirtildi.

Gazeteciyi darbettikleri iddiasıyla 2 sanık hakkında dava açıldı

İddianame hazırlandı

Olayın 5 dakika boyunca sürdüğü aktarılan iddianamede, polis memurlarının araya girerek arbedeyi ayırmaya çalıştıkları ancak saldırganların gazeteciyi bırakmayarak darbetmeye devam ettikleri kaydedildi.

Adli tıp raporuna da yer verilen iddianamede, gazeteci A.F.G'nin vücudunda çok sayıda darp ve tırnak izi olduğu ifade edildi.

İddianamede, sanıklar Törün ve Akyol'un "basit yaralama", "hakaret" ve "mala zarar verme" suçlarından 6'şar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

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