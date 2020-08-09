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Ege Denizi'nde deniz eğitimleri icra edildi
[Fotoğraf: MSB]
Milli Savunma Bakanlığı, Ege Denizi'nde deniz eğitimlerinin icra edildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, TCG Büyükada ve TCG Martı ile NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'de (SNMG-2) görevli Alman Deniz Kuvvetlerine ait lojistik destek gemisi FGS Berlin arasında Ege Denizi'nde deniz eğitimlerinin icra edildiği ifade edildi.
TCG BÜYÜKADA ve TCG MARTI ile NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2)’de görevli Alman Deniz Kuvvetlerine ait lojistik destek gemisi FGS BERLİN arasında Ege Denizi’nde “Deniz Eğitimleri” icra edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/bggYXsv7ek— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 9, 2020
Etiketler: Ege denizi msb milli savunma bakanlığıSon Güncelleme: 9 Ağustos 2020 Pazar 11:49
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