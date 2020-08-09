Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, TCG Büyükada ve TCG Martı ile NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'de (SNMG-2) görevli Alman Deniz Kuvvetlerine ait lojistik destek gemisi FGS Berlin arasında Ege Denizi'nde deniz eğitimlerinin icra edildiği ifade edildi.

TCG BÜYÜKADA ve TCG MARTI ile NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2)’de görevli Alman Deniz Kuvvetlerine ait lojistik destek gemisi FGS BERLİN arasında Ege Denizi’nde “Deniz Eğitimleri” icra edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/bggYXsv7ek — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 9, 2020