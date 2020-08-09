Diyarbakır'dan 31 Temmuz'da akrabalarını ziyaret için Dicle ilçesinin Kelekçi köyüne giden 3 çocuklu Çiçek çiftinin, evin önünde oynarken kaybolan 4 yaşındaki oğulları Miraç Çiçek'i arama çalışmaları 10. günde sürüyor.

Kurban Bayramının ilk günü, Dicle ilçesine bağlı Kelekçi köyünde oynarken kaybolan Miraç Çiçek'ten günlerdir haber yok.

Jandarma, AFAD, UMKE ekipleri ve köylüler, 4 yaşındaki çocuğu bulmak için bölgeyi didik didik tarıyor.

Güvenlik kameralarını da inceleyen ekipler, küçük Miraç'a ait bir ize ulaşmaya çalışıyor.

Ancak 10 gündür devam eden aramalarda henüz bir ize rastlanmadı.