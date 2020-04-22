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Ege Denizi'nde 4,3'lük deprem
Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre deprem saat 09.05'te
Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde kaydedildi. Sarsıntı 9.28 kilometre derinlikte meydana geldi.
Etiketler: son dakika deprem datça Ege deniziSon Güncelleme: 22 Nisan 2020 Çarşamba 09:51
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