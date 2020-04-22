Dİyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, hakkında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Örgütün veya Amacının Propagandasını Yapma, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama, Kamu Malına Zarar Verme, 2313 Sayılı Kanuna Aykırılık” suçlarından ayrı ayrı toplam 18 adet yakalama kararı bulunan ve 2014 yılından bu yana aranan R.Y. isimli şüphelinin Hani İlçesi Kaledibi Mahallesi Sarıevler Mezrasında olduğu bilgisini aldı.

Dün geç saatlerde COVID-19 ile ilgili tedbirlere rağmen açık bulunan ruhsatsız kahvehaneye gerçekleştirilen operasyonda R.Y, kardeşine ait kimlik ile kumar oynarken yakalandı.

R.Y, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Diyarbakır Kapalı Cezaevine konuldu.

Sosyal mesafeye uymayanlara toplam 51 bin 56 lira ceza

Ruhsatsız kahvehaneyi işleten A.Z. hakkında “Kumar Oynamak İçin Yer ve İmkan Sağlamak” suçundan adli, genelge kapsamında kapalı olması gereken kahvehaneyi açık bulundurmaktan idari işlemlere başlanıldı.

Ayrıca aynı kahvehanede bulunan kahvehane işleticisi dahil toplam 16 kişi hakkında sosyal mesafe kuralına uymamaktan kişi başı 3 bin 191 lira idari para cezası uygulandı.