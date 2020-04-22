Haber Giriş: Kaynak: AA
Bahreyn'den getirilen Türk vatandaşları Gaziantep'te karantinada
[Fotoğraf: AA]
Yurt dışındaki Türk vatandaşlarının tahliyesi devam ediyor. Bahreyn'den getirilen 62 Türk vatandaşı, Gaziantep'teki yurtta karantinaya alındı.
Gaziantep Havalimanı'na Türk Havayollarına ait uçakla iniş yapan vatandaşlar, pasaport kontrollerinin ardından sosyal mesafe kurallarına uyarak önce dış hatlar terminaline alındı.
[Fotoğraf: AA]
Burada termal kamera kontrolünden geçen yolcuların gerekli evrakları imzalamasının ardından ateş ölçümleri gerçekleştirildi.
[Fotoğraf: AA]
Ardından otobüslerle Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumunun Ümmü Gülsüm Yurdu'na transfer edilen vatandaşlar, 14 gün karantinada kalacak.
Otobüslere bindirilen yolculardan bazıları gazetecilere el sallayıp "Allah vatan topraklarına dönmek isteyen herkese bu mutluluğu yaşatsın" diyerek, ilgililere teşekkür etti.
[Fotoğraf: AA]
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