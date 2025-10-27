Parçalı Bulutlu 18.9ºC Ankara
Türkiye
TRT Haber 27.10.2025 10:24

Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi, Çanakkale Ayvacık açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıkları olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yerin 13,61 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

"Herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır"

Çanakkale Valiliğinin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, AFAD verilerine göre, saat 10.12 sıralarında, Ayvacık ilçesi Ege Denizi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "An itibarıyla herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. İlgili birimlerimiz saha taramalarına devam etmektedir. Depremi hisseden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz." ifadesine yer verildi.

Deprem
