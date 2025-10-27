Parçalı Bulutlu 17.3ºC Ankara
AA 27.10.2025 09:52

FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon: 20 gözaltı

Konya merkezli 9 ilde FETÖ'nün askeri gizli yapılanmasına yönelik operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 5 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon: 20 gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ üyelerine yönelik soruşturmaları kapsamında terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki askeri gizli yapılanmasında görev aldıkları tespit edilen 25 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Harekete geçen Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konya, Ankara, Kırıkkale, İzmir, Manisa, İstanbul, Kocaeli, Erzurum ve Karaman'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, 20 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Adreslerinde bulunamayan 5 zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Konya FETÖ
Ticaret Bakanlığı ve TÜİK personel alacak
