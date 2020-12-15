Haber Giriş: 15 Aralık 2020 Salı 22:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
[Fotoğraf: Arşiv]
AFAD'ın verilerine göre, Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD, sosyal medya hesabından depreme ilişkin bilgi paylaştı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.48'de Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 10,17 kilometre derinlikte olduğu ve Muğla'nın Datça ilçesine 126 kilometre yakınlıkta gerçekleştiği belirlendi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 15, 2020
Büyüklük : 4.0 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 44.86 km.Dodecanese (Yunanistan), 126.56 km. Datça (Mugla)
Tarih-Saat : 15.12.2020, 21:48:38 TSİ
Enlem : 35.7331 N
Boylam : 26.5873 E
Derinlik : 10.17 km
Detay : https://t.co/ojgBymYPfl@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Etiketler: Deprem
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