Şehit yakınlarının yanısıra vatandaşlar da Babalar Günü'nde şehitlere dua etmek için Edirnekapı Şehitliği'ne geldi.

"Acısı hala yüreğimde"

Oğlunu Şırnak'taki bir çatışmada kaybettiğini söyleyen Muzaffer Can, "Oğlum her zaman Babalar Günü'nde beni arar, yanıma geldiğinde de en güzel hediyelerden alırdı. 10 yıl önce kaybettim oğlumu ama acısı hala yüreğimde. Vatan sağolsun, evlat acımızı kalbimize basıp ona ve şehit ailelerine dua etmeye devam edeceğiz" dedi.

"Babamla gurur duyuyorum"

Babası Mardin'de şehit olan 8 yaşındaki Ahmet Çiçek de "Babamı tam olarak hatırlayamıyorum bile. Vatanımızı korumak için mücadele etmiş. Babamla gurur duyuyorum" diye konuştu.