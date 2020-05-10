Kent merkezindeki tarihi Arasta, Bedesten ve Alipaşa çarşılarında, açılış öncesi Edirne Belediyesi ekiplerince dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Çarşıların içerisini ilaçlayan ekipler, hazırlık yapmak için açılan dükkanları da dezenfekte etti.

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, Alipaşa Çarşısı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce 2 kez dezenfekte edilen çarşılarda açılış öncesi tekrar çalışma yaptıklarını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Tarihi çarşılara gerekli desteği vereceklerini belirten Tanrıkulu, çarşı yöneticilerine ateş ölçer, maske ve el dezenfektanı teslim edeceklerini belirtti.

Çarşılara, gezmek yerine alışveriş yapmak isteyenlerin gelmesi gerektiğini ifade eden Tanrıkulu, "Eğer önlemlerimizi alırsak, evde kalırsak, sosyal mesafemizi sağlarsak biz bu virüsü, pandemiyi el birliğiyle yenebiliriz. Esnafımız da, iş yerleri 2 aydır kapalı olmasından dolayı zorluk çekti. Ama halkımız sadece alışveriş için gelsin, alışverişini yapsın, ihtiyaçlarını gidersin ve hızlıca çarşılarımızı çıkış kapısından terk etsin" dedi.

[Fotoğraf: AA]

"Maskesi olmayan esnaf dükkan açamayacak"

Edirne Tarihi Ali Paşa Çarşısı Dernek Başkanı Yılmaz Sanış da çarşının 50 günlük aranın ardından açılacağını belirtti.

Edirne Valisi Ekrem Canalp ve Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın kendilerine personel ve ekipman desteği sağladığını ifade eden Sanış, "Onların desteği olmamış olsaydı biz çarşıları açamazdık. Çok şükür yarın çarşılarımızı açıyoruz. 6 giriş kapımız var fakat bunların sadece 3'ü açık olacak. Maskesi olmayan esnaf, dükkan açamayacak. Bu kesin kural. Maskesi olmayan ziyaretçiyi de çarşıya almayacağız. Sürekli çarşının içerisinde anonslarla sosyal mesafenin korunmasını sağlayacağız. Önce sağlık diyoruz, ticaret ikinci planda" diye konuştu.