Türkiye
Edirne'de yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı25 Kasım 2019 Pazartesi 17:21 - Son Güncelleme 25 Kasım 2019 Pazartesi 17:24
Edirne'de yol kontrolleri sırasında yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Edirne'de jandarma ekipleri, Köşen köyü mevkisinde yaptıkları kontrolde PKK'ya üye olma suçundan aranan B.A'yı yakaladı.
Jandarmadaki ifadesinin ardından Edirne Adliyesine götürülen şüpheli, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.
Kaynak: AA
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