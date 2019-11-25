Olay, Osmangazi ilçesi Bursa-İzmir Yolu Acemler Kavşağı'nda meydana geldi.

Otomobili arızalanan sürücü, trafiğin ortasında kaldı. Uzun uğraşlar sonucu aracını çalıştıramayan sürücünün yardımına Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri yetişti. Zabıta Müdürlüğünde görevli 2 memur, yolun ortasında kalan aracı yaklaşık 200 metre iterek Soğukkuyu Mahallesi'ndeki boş bir alana çekti. Sürücüye tamirci de ayarlayan ekipler olay yerinden ayrıldı.

Görüntüler sosyal medyada ilgi gördü

Zabıtanın yardım anları ise, bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşıldı. İnternette yayılan bu görüntüyü Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da sosyal medya hesabında paylaştı.

Kaynak: DHA