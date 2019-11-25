Türkiye
Çanakkale sahilinde 45 düzensiz göçmen yakalandı25 Kasım 2019 Pazartesi 16:12 - Son Güncelleme 25 Kasım 2019 Pazartesi 16:19
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye hazırlanan 45 düzensiz göçmen yakalandı.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Kocaköy sahilinde yanlarında bot ve motoru bulunan yabancı uyruklular olduğunu belirledi.
Afganistan uyruklu 45 düzensiz göçmen, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Bu kişilerin yurt dışına geçişini organize ettiği öne sürülen 2 şüpheli ise gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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