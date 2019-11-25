Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, ankesörlü telefonlarla ardışık arama yaptıkları tespit edilen 13 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ, İstanbul, Ankara, Eskişehir, Balıkesir, Gaziantep ve Muğla'daki adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ekipler, aralarında muvazzaf albay ile daha önce ihraç edilmiş subay ve astsubayların da olduğu 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

Firari 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA