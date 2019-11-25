Türkiye
Tekirdağ merkezli FETÖ operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı25 Kasım 2019 Pazartesi 16:50 - Son Güncelleme 25 Kasım 2019 Pazartesi 16:54
Tekirdağ merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) askeri yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı verilen 13 şüpheliden 11'i yakalandı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, ankesörlü telefonlarla ardışık arama yaptıkları tespit edilen 13 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ, İstanbul, Ankara, Eskişehir, Balıkesir, Gaziantep ve Muğla'daki adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Ekipler, aralarında muvazzaf albay ile daha önce ihraç edilmiş subay ve astsubayların da olduğu 11 şüpheliyi gözaltına aldı.
Firari 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
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