Edirne Valiliği Çevre Koruma Vakfı tarafından Kapıkule, Hamzabeyli ve İpsala sınır kapılarına kurulan üniteler sayesinde Avrupa'dan Türkiye'ye giriş yapan araçlar tek tek dezenfekte ediliyor.

Tedbirler kapsamında, yurda giriş yapan tüm yolcuların ateşi ölçülüyor. Her gün örneklem yöntemiyle seçilen ortalama 50 kişiye de Covid-19 testi yapılıyor.

[Fotoğraf: AA]

"Başka ülkelerde böyle önlemler görmedik"

Belçika'dan gelen Erhan Özçiftçi, Türkiye girişinde alınan Covid-19 önlemlerinin faydalı olduğunu söyledi.

Alınan tedbirleri sağlık açısından yerinde bulduğunu ifade eden Özçiftçi, "Mükemmel önlemler alınmış. Başka ülkelerde böyle önlemler görmedik" dedi.

Fransa'dan gelen Sıtkı Akkaya ise Türkiye'nin uyguladığı Covid-19 önlemlerinin diğer ülkelere örnek niteliğinde olduğunu belirtti.

[Fotoğraf: AA]

"Ücretsiz Covid-19 testi yapılması çok güzel"

Yurda girişte uygulanan araç dezenfeksiyonunun faydalı bir önlem olduğunu vurgulayan Akkaya, "Memleketimiz sağ olsun gerekli tüm önlemleri alıyor. Ücretsiz Covid-19 testi yapılması çok güzel. Avrupa'da böyle değil. Maske de Avrupa'da çok pahalı" diye konuştu.

Almanya'dan gelen İbrahim Taşdöğen de Türkiye'de kendilerini güvende hissettiklerini kaydetti.