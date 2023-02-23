İddiaya göre, R.T. köy kahvehanesine girerek av tüfeğiyle ateş açtı.

Kumdere köyü muhtarı Hüseyin Karataban, kahvehane işletmecisi Hidayet Karataban, L.G. ve H.K. yaralandı. Yaralılar çağrılan ambulansla İpsala Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Hidayet Karataban ve muhtar Hüseyin Karataban müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 2 kişinin tedavisi ise sürüyor.

Olayın ardından kaçan zanlı R.T.’yi yakalama çalışmaları devam ediyor.