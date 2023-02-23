Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe 01:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de silahlı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı
[Fotograf: AA]
Edirne'nin İpsala ilçesinde kahvehaneye silahlı saldırı düzenlendi. 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
İddiaya göre, R.T. köy kahvehanesine girerek av tüfeğiyle ateş açtı.
Kumdere köyü muhtarı Hüseyin Karataban, kahvehane işletmecisi Hidayet Karataban, L.G. ve H.K. yaralandı. Yaralılar çağrılan ambulansla İpsala Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Hidayet Karataban ve muhtar Hüseyin Karataban müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 2 kişinin tedavisi ise sürüyor.
Olayın ardından kaçan zanlı R.T.’yi yakalama çalışmaları devam ediyor.
Etiketler: Bireysel Silahlanma Edirne
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