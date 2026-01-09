Edirne'de otogarda otobüsün çarptığı 2 kişiden 1'i hayatını kaybetti

İddiaya göre, O.B. yönetimindeki otobüs, sürücünün geri manevra yapmak istemesine rağmen vitese geçmeyince ileri hareket etti.

Otobüs, peronda bekleyen muavin Ü.C. ile ikinci şoför M.A'ya çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan M.A'ya ilk müdahale, otogarda bulunan bir sağlık görevlisi tarafından yapıldı.

Ü.C ve M.A. sağlık ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

M.A, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Sürücü O.B. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaza anı otogardaki güvenlik kamerasınca kaydedildi.