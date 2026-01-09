Açık -0.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 09.01.2026 16:55

Ambulansa yol açmak için "minik" müdahale

Bayrampaşa'da bir çocuğun sokak arasında trafik nedeniyle gitmekte zorlanan ambulansa yol açmak için araçları yönlendirmesi, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi'nde dün vakaya gitmeye çalışan ambulans, ara sokaklarda oluşan trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Bunu fark eden bir çocuk, ambulansın geçişini kolaylaştırmak için sokakların kesiştiği yol ağzına geçerek el işaretleriyle trafiği durdurdu.

Bölgede bir yöne giden trafik akışının kesilmesinin ardından ambulans da bulunduğu sokaktan hızla yoluna devam etti.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, çocuğun yola çıkıp otomobilleri durdurması ve el işaretleriyle ambulansın bulunduğu sokaktaki trafiği yönlendirmesi yer alıyor.

ETİKETLER
Ambulans İstanbul
Sıradaki Haber
Galatasaray-Fenerbahçe maçının saati değişti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:57
Borsa günü rekor seviyeden tamamladı
18:45
ABD, Karayipler'de bir petrol tankerine daha el koyduğunu açıkladı
18:47
Mevlana Müzesi'nin koleksiyonuna 171 yeni parça eklendi
18:59
48 il için "sarı" uyarı: Çığ, fırtına, sağanak ve kar yağışına dikkat
18:16
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
18:30
Bakan Fidan: SDG 10 mart mutabakatına uymalı
Anadolu Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen taylardan 120'sinin bu yıl satılması planlanıyor
Anadolu Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen taylardan 120'sinin bu yıl satılması planlanıyor
FOTO FOKUS
Edirne'de otogarda otobüsün çarptığı 2 kişiden 1'i hayatını kaybetti
Edirne'de otogarda otobüsün çarptığı 2 kişiden 1'i hayatını kaybetti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ