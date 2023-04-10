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Türkiye
DHA 10.04.2023 16:14

Edirne'de iki otomobil çarpıştı: 1’i ağır 3 yaralı

Edirne’nin Keşan ilçesinde kaldırıma çarparak ters dönen otomobilin karşı yönden gelen otomobile çarptığı kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Edirne'de iki otomobil çarpıştı: 1’i ağır 3 yaralı
[Fotograf: DHA]

Kaza, saat 00.30 sıralarında İspat Cami Mahallesi Paşayiğit Caddesi’nde meydana geldi.

Paşayiğit Caddesi’ni kullanarak şehir merkezinden Keşan Meslek Yüksekokulu yönüne giden Mahmut Can Güğümcü yönetimindeki otomobil, kaldırıma çarparak, ters döndü.Sağ ön lastiği yerinden çıkan ve yaklaşık 60 metre sürüklenen otomobil, karşı yönden gelen Muhammet Ali Selvi idaresindeki otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler Güğümcü ve Selvi ile otomobilde bulunan Sinan Ölmez yaralandı.

İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Yaralılar, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Hayati tehlikesi bulunan Mahmut Can Güğümcü’nün, 1.92 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat kapanan cadde, kazaya karışan araçların çekilmesiyle tekrar trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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