Yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında, Uzunköprü İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Hakan Yavuz Erdoğan başkanlığında toplandı.

Harmanlı köyünde faaliyet gösteren maden işletmesi ve ilçe merkezindeki bir iş yerine giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Karantinanın 5 gün uygulanması kararlaştırıldı.

Kurallara uymayanlar hakkında idari ceza uygulanacak.