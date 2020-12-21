Haber Giriş: 21 Aralık 2020 Pazartesi 17:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de bir maden işletmesi ve bir iş yerine karantina kararı
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında, bir maden işletmesi ve bir iş yerinde karantina uygulaması başlatıldı. Kurallara uymayanlar hakkında idari ceza uygulanacak.
Yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında, Uzunköprü İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Hakan Yavuz Erdoğan başkanlığında toplandı.
Harmanlı köyünde faaliyet gösteren maden işletmesi ve ilçe merkezindeki bir iş yerine giriş ve çıkışlar yasaklandı.
Karantinanın 5 gün uygulanması kararlaştırıldı.
Kurallara uymayanlar hakkında idari ceza uygulanacak.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Karantina
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