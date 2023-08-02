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Türkiye
AA 02.08.2023 09:38

Edirne'de artan sivrisineklere karşı ilaçlama yapılıyor

Edirne'de artan sivrisinek popülasyonuna karşı İl Özel İdaresi ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor.

Edirne'de artan sivrisineklere karşı ilaçlama yapılıyor
[Fotograf: AA]

Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel idaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, gazetecilere yaptığı açıklamada, sivrisineğe karşı yoğun bir mücadele verdiklerini söyledi.

Ciğerci, köylerde ve ilçelerdeki ilaçlama çalışmalarının sulak alanlar ve çeltik tarlalarının çok olduğu bölgelerde yoğunlaştığını söyledi.

Bu yıl ilaçlamaya 4 milyon 200 bin liralık ödenek ayırdıklarını belirten Ciğerci, şunları kaydetti:

"Gece ve gündüz vardiyalı olmak üzere 5 araçla 16 kişilik 8 ekibimiz sivrisinekle mücadele ediyor. İlimizi 3 ayrı lokasyona ayırdık. İpsala-Enez-Keşan hattı bir lokasyon, Uzunköprü-Meriç hattını bir lokasyon ve Lalapaşa-Süloğlu-Havsa ve merkez ilçeye bağlı köyleri de bir lokasyon olarak planladık. Faaliyetlerimizi sulak alanlar, çeltik tarlalarının olduğu bölgeler ve yerleşimin yoğun olduğu sahil kesimlerinde yoğunlaştırdık. Sahadan aldığımız geri dönüşlerde vatandaşlarımızın memnuniyetlerini görüyoruz."

Ciğerci, ilaçlama çalışmalarının yaz boyunca süreceğini ifade etti.

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Edirne Sivrisinek
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