Haber Giriş: Kaynak: AA
Edirne ve Kırklareli çevrelerinde sağanak bekleniyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Meteorolojinin son hava tahminlerine göre, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde gece sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu olması öngörülüyor.
Gece Edirne ve Kırklareli çevreleri ile yarın öğle saatlerinden sonra İzmir ve Manisa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak geçeceği tahmin ediliyor.
Ayrıca bu gece ve yarın sabah Marmara'nın güney ve doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Etiketler: MeteorolojiSon Güncelleme: 25 Ekim 2020 Pazar 18:59
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