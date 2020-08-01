Haber Giriş: Kaynak: AA
Edirne ve Çanakkale için dolu uyarısı
Edirne çevresi ile Çanakkale'nin kuzey kesimlerinde, bugün kuvvetli gök gürültülü sağanak ve dolu bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre, Edirne çevresi ile Çanakkale'nin kuzey kesimlerindeki (Gelibolu, Lapseki) sağanağın akşam saatlerine kadar kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram) olacağı tahmin ediliyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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