Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre, Edirne çevresi ile Çanakkale'nin kuzey kesimlerindeki (Gelibolu, Lapseki) sağanağın akşam saatlerine kadar kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram) olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.