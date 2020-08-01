B.O., ayakkabılarıyla girdiği camide çektiği görüntüleri 'TikTok' isimli sosyal medya uygulamasındaki hesabından paylaştı. B.O.'nun camiye ayakkabıyla girmesine kullanıcılar tepki gösterdi.

Gelen tepkiler üzerine Gaziantep Valiliği, güvenlik güçlerince kimliği tespit edilen B.O. hakkında suç duyurusunda bulundu. Adresi belirlenen kişi hakkında, "ibadethane ve mezarlara zarar verme" suçundan yasal işlem başlatıldı.

Kötü bir niyetinin olmadığını ve sadece sosyal medyada dikkat çekmek için bilinçsizce davrandığını söylediği öğrenilen B.O. ile ilgili yasal işlem devam ederken, Gaziantep Valisi Davut Gül sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Vali Gül, "Cami içerisinde ayakkabıyla görüntü çekip sosyal medya uygulaması üzerinden paylaşım yapan B.O. tespit edilerek 'ibadethane ve mezarlara zarar verme'den suç duyurusunda bulunulmuştur. Adli ve idari süreç devam etmektedir" dedi.