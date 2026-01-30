Hafif Sağanak Yağışlı 9.8ºC Ankara
Türkiye
AA 30.01.2026 11:09

e-Diyanet uygulaması 882 bin kullanıcıya ulaştı

Diyanet İşleri Başkanlığının tüm dijital uygulamalarını topladığı e-Diyanet uygulaması 882 bin kullanıcıya ulaştı.

e-Diyanet uygulaması 882 bin kullanıcıya ulaştı

Strateji Geliştirme Başkanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca geliştirilen e-Diyanet uygulaması, 27 Ağustos 2025'te yapılan tanıtım programıyla kullanıcıların hizmetine sunuldu.

Topluma dini bilgiyi aktarmak, günlük ibadetleri kolaylaştırmak ve Başkanlığın sunduğu dijital hizmetlere tek noktadan erişimi sağlamak amacıyla geliştirilen uygulama, her yaşa hitap edecek şekilde tasarlandı.

Birçok içeriğin yer aldığı uygulamada, Kur'an-ı Kerim, hadis, namaz vakti, fetva, ibadet, radyo, yayın, aile ve kurumsal gibi kategoriler bulunuyor.

Uygulama, 6 dil desteği, bütünleşik hizmet sunumu, kişiselleştirme imkanı, yüksek kullanıcı deneyimi, 8 ana modül ve onlarca alt fonksiyon ile Diyanetin sağladığı tüm hizmetleri dijital ortamda kullanıcıların istifadesine sunuyor.

Sürekli geliştirilen ve kullanıcı geri bildirimleri doğrultusunda güncellenen mobil uygulama, şimdiye kadar 882 bin kullanıcı tarafından indirildi.

Kısa sürede yüz binlerce kişiye ulaşan uygulama, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca (BTK) ödüle layık görüldü.

Başkanlığın e-Diyanet uygulaması, Google Play Store ve App Store üzerinden indirilebiliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı
